Erzdiözese wird Zuschüsse an ihr Medienhaus einstellen

Dem Medienhaus der Erzdiözese Wien stehen große Umbrüche bevor. Die Erzdiözese kündigte am Dienstagabend via Kathpress "deutliche Einsparungen" im eigenen Medienbereich an. Demnach soll der Zuschuss an das Medienhaus, zu dem etwa Radio Klassik Stephansdom und die Kirchenzeitung "Der Sonntag" gehören, nur noch bis Ende 2024 fließen. "Spätestens dann müssen sich die Medienbetriebe wirtschaftlich selber tragen", so Diözesansprecher Michael Prüller.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Für das Medienhaus der Erzdiözese stehen Umbrüche an