Es ist jetzt nicht die Zeit für innerparteiliche Querelen

Die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Es lohnt, sich bereits jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen, wer ab 2024 das Land regieren soll.

Eine neue, wenn man so will: linke Migrationspolitik. Eine 32-Stunden-Woche bei gleichem Lohn. Vermögenssteuern als Koalitionsbedingung. Und zum Drüberstreuen Verschwörungstheorien in Richtung EU ("aggressivstes außenpolitisches militärisches Bündnis, das es je gegeben hat"), die einem Herbert Kickl alle Unehre machen würden: Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler scheint kein Freund von Kompromissen zu sein. Und vor allem kann ihm nicht nachgesagt werden, dass er mit Begeisterung die Koalitionstür zur ÖVP öffnet. Das will er eingestandenermaßen auch gar nicht, denn sein Ziel ist ...