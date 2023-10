Im Ermittlungsverfahren gegen die Muslimbrüderschaft geht es um Finanzierung aus Österreich.

Der für politische Strafsachen bei der Anklagebehörde in Graz zuständige Staatsanwalt Johannes Winklhofer bemüht sich seit Jahren, islamistische Aktivitäten in Österreich besonders akribisch zu verfolgen. In Graz gab es in den vergangenen Jahren auch eine Reihe von Verurteilungen wegen derartiger ...