Es schlägt die Stunde der Routiniers in der heimischen Spitzenpolitik

Endsechziger und Endsiebziger übernehmen politische Spitzenämter. Ist das Zufall oder ein neuer Trend? Und welche Konsequenzen hat es?

Die jüngst angelobte Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler: geboren am 26. April 1955, also 67 Jahre alt. Der neue Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer: geboren am 4. März 1955, also 67 Jahre alt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schlendert im Alter von 78 Jahren auf eine mögliche zweite Amtszeit zu. Sollte er gewählt werden, wird er bei seiner Vereidigung bereits 79 Lenze zählen. Italien hat zu Jahresbeginn den 80-jährigen Sergio Mattarella auf weitere sieben Jahre in das Präsidentenamt gewählt. Die USA werden vom ...