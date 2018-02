Es spricht nicht Erdogan,sondern Jenewein

ANDREAS KOLLER



Es besteht Grund, sich ernsthafte Sorgen über die medienpolitischen Absichten der FPÖ zu machen. FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein kündigte nun an, sich bei der Regulierungsbehörde über den ORF zu beschweren. Grund: Die ZiB habe berichtet, dass die ÖVP-Altpolitiker Erwin Pröll und Reinhold Mitterlehner das Anti-Raucher-Volksbegehren unterzeichnet hätten. Da es sich hiebei um die bloße "Privatmeinung" von Politpensionisten handle, habe die ZiB mit diesem Bericht gegen Paragraf 4 des ORF-Gesetzes ("öffentlich-rechtlicher Kernauftrag") verstoßen. Und zwar mit dem verwerflichen Zweck, "gegen die geplanten Regelungen der Bundesregierung Stimmung zu machen". Sagt nicht Recep Tayyip Erdoğan, sondern FPÖ-Mediensprecher Jenewein, und es handelt sich nicht um den ersten derartigen Vorstoß der FPÖ. Eine Partei, die jahrelang in der Opposition war, will nun, zu Regierungsehren gekommen, den ORF in einen Regierungsfunk umbauen. Erlaubt soll nur noch sein, was der Regierung nützt, und die Zivilgesellschaft, inklusive Politpensionisten, soll den Mund halten. Die Geisteshaltung ist erschreckend.