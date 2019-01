Ethikunterricht: Schulversuch an 211 AHS-Oberstufen und BMHS

Den Schulversuch Ethik gibt es an österreichischen Schulen seit 1997. Derzeit wird an 211 AHS-Oberstufen bzw. berufsbildenden mittleren oder höheren Schulen (BMHS) Ethik als Pflichtgegenstand für Schüler angeboten, die keinen Religionsunterricht besuchen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will den Schulversuch ins Regelschulwesen überführen und langfristig auf alle Schulformen ausweiten.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Faßmann will den Schulversuch ins Regelschulwesen überführen