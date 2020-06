Etwas mehr Wiener Schüler mit nichtdeutscher Umgangssprache

ÖVP und FPÖ nahmen am Donnerstag neue Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) über Wiener Schüler mit nichtdeutscher Umgangssprache - 52,5 Prozent wurden ausgewiesen - zum Anlass für Kritik, einerseits an der rot-grünen Wiener Stadtregierung, andererseits an "rot-schwarz-grüner Massenzuwanderungspolitik". Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) warnte vor "Parallelgesellschaften".

