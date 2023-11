EU-Abgeordnete Barbara Thaler neue Tiroler WK-Präsidentin

Die aktuelle EU-Abgeordnete Barbara Thaler (ÖVP) wird neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol. Die 41-Jährige wurde am Samstag im Rahmen einer erweiterten Vorstands- und Landesleitungssitzung des Tiroler Wirtschaftsbundes für den Posten nominiert, wie der Wirtschaftsbund im Anschluss an die Sitzung mitteilte. Sie folgt Christoph Walser (ÖVP) nach, der am Freitag nach fünfjähriger Amtszeit aus "persönlichen Gründen" seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte.

BILD: SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Barbara Thaler wird neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol.