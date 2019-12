EU-Abgeordnete sehen Koalitions-Einigung auf Schiene

Die beiden EU-Abgeordneten Karoline Edtstadler (ÖVP) und Monika Vana (Grüne) verhandeln auch die mögliche neue Koalition ihrer Parteien in Wien mit. Sie haben sich am Dienstag am Rande des EU-Parlamentsplenums guter Dinge für einen Abschluss im Jänner gezeigt. Die für die Grünen besonders entscheidende Klimathematik wird laut Vana zwischen Weihnachten und Silvester weiterverhandelt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER "Wir sind auf einem sehr guten Weg", so Edtstadler