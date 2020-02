EU-Budget - Forschungskommissarin zählt auf Mitgliedsstaaten

EU-Forschungskommissarin Mariya Gabriel zählt beim Budget für das neue EU-Forschungsprogramm auf die Mitgliedsstaaten: "Wenn wir wollen, dass Europa eine führende Position in der Welt einnimmt, müssen den Worten Taten folgen", sagte sie am Donnerstag bei einem Besuch am IST Austria in Klosterneuburg (NÖ). Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) plädierte für "ein größtmögliches Budgetplus".

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Mariya Gabriel macht eine Tour durch die Mitgliedsstaaten