EU-Innenminister ringen um Durchbruch in Asylfrage

Nach jahrelangem Ringen wollen sich die EU-Innenminister am Donnerstag endlich auf die zentralen Streitfragen für das künftige gemeinsame EU-Asylsystem verständigen. Bei einem Treffen in Luxemburg soll die Frage der Verteilung von Asylsuchenden innerhalb der EU geklärt werden, zum anderen stehen Vorprüfungen von Asylanträgen an den europäischen Außengrenzen im Raum. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser drängte im Vorfeld auf eine "historische Entscheidung".

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Karner fordert Solidarität bei EU-Asylpolitik