EU-Kommissionsvize sondiert in Österreich zu Migrationspakt

Der für die Migration zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, hat am Mittwoch in Österreich einen neuen Anlauf in der EU-Asylpolitik ausgelotet. Ziel der Gespräche ist nach Angaben der EU-Kommission die Vorbereitung des von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigten "Pakts für Migration und Asyl". Er soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Schinas kam auch zu einem Gespräch mit Kanzler Kurz zusammen