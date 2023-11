EU-Migrationspakt zeigt laut Karner Erfolge

Der Migrationspakt, den die EU und Tunesien im Sommer geschlossen haben, "beginnt langsam zu wirken", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag im Rahmen einer dreitägigen Reise in den nordafrikanischen Staat. So hätten laut Frontex im Oktober 1.652 Menschen von Tunesien mit dem Ziel Europa abgelegt, im September waren es noch 16.396. Österreich will mit der Ausbildung von Grenzschützern seinen Teil dazu beitragen.

BILD: SN/APA/JAKOB ILLE/JAKOB ILLE Innenminister Gerhard Karner zu Gast bei dem tunesischen Amtskollegen