EU-Ratsvorsitz und Klimastrategie: Regierung geht in Klausur

ÖVP und FPÖ werden sich Sonntag und Montag zu ihrer zweiten Regierungsklausur zusammensetzen. Im Hotel Schlosspark Mauerbach nahe Wien wird es schwerpunktmäßig um den bevorstehenden EU-Ratsvorsitz und wohl die Klimastrategie gehen, hieß es aus den Regierungsparteien zur APA. Dass es auch eine Gesetzesvorlage für die Mindestsicherungsreform geben wird, bestätigte die Regierung am Mittwoch nicht.

Die zuständige Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) meinte auf eine entsprechende Frage im Pressefoyer nach dem Ministerrat, man sei "in enger Abstimmung" und "in Verhandlungen". Ausgeschlossen ist es freilich nicht, dass auf der Klausur Pläne für eine österreichweit einheitliche Mindestsicherung vorgestellt werden, wie es in einem Bericht der "Presse" (Mittwoch-Ausgabe) hieß. Denn die Regierungsspitze hatte im April einen Vorschlag bis Anfang Juni angekündigt.

Damals hatten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Landessozialreferenten düpiert, die kurz davor in Absprache mit Hartinger-Klein vereinbart hatten, bis Ende des ersten Halbjahrs eigene Konzepte vorlegen zu wollen. Inhaltlich ist die Stoßrichtung der Bundesregierung seit Monaten klar: Wenn Menschen neu ins System kämen, dürften sie nicht das gleiche erhalten wie jene, die hier seit Jahrzehnten lebten. Orientieren dürfte man sich am oberösterreichischen Modell.

Fix ist jedenfalls, dass sich die Koalition auf der Klausur mit der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte auseinandersetzen wird, die unter dem Motto "Ein Europa, das schützt" steht. Außerdem dürfte die Energie- und Klimastrategie auf der Agenda stehen. Bevor es zu einem Ministerratsbeschluss kommt, sollen aber jedenfalls noch Inputs eingearbeitet werden, etwa aus der heutigen Parlamentsenquete, hieß es seitens der Regierung. Nach APA-Informationen soll auf der Klausur auch jedes Ministerium seine Schwerpunkte für den Herbst einmelden.

Die Klausur startet Sonntagmittag mit einem Fototermin und sogenannten Doorsteps der Regierungsmitglieder. Am Nachmittag findet dann die erste Arbeitssitzung statt. Montagfrüh gibt es eine weitere Arbeitssitzung und anschließend einen Ministerrat. Danach informieren Kanzler und Vizekanzler über die Ergebnisse.

