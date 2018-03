EU-Ratsvorsitz: Wien will Kurswechsel in Migrationspolitik

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwoch im Verfassungsausschuss des Nationalrats den von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) angestrebten Kurswechsel in der europäischen Migrations- und Asylpolitik bestätigt. Laut Parlamentskorrespondenz ist Kurz der Meinung, dass die gemeinsame europäische Antwort auf die Migrationsfrage im Schutz der EU-Außengrenzen sowie in der Hilfe vor Ort liegen müsse.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Bundeskanzler Kurz skizziert den Kurs