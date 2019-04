EU-Urheberrecht: NEOS starten Petition gegen Upload-Filter

Die NEOS machen weiter gegen die umstrittenen Upload-Filter rund um das neue EU-Urheberrecht mobil. Am Mittwoch startete die Partei eine Petition, mit der die ÖVP-FPÖ-Regierung aufgefordert wird, Upload-Filter im Europäischen Rat zu verhindern. Noch gebe es eine Möglichkeit, die umstrittenen Filter zu verhindern, daher wollen die NEOS nicht locker lassen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH EU-Spitzenkandidatin der NEOS Claudia Gamon macht mobil