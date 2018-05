EU-Vorsitz - Norwegen begrüßt Fokus auf Klima

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die norwegische Premierministerin und Vorsitzende der konservativen Partei Höyre, Erna Solberg, haben sich am Montagabend bei einem Arbeitsgespräch zum bevorstehenden EU-Ratsvorsitz auf eine enge Zusammenarbeit geeinigt. "Ich danke Österreich dafür, dass es die Klimafrage so weit in den Vordergrund des EU-Ratsvorsitzes gestellt hat", sagte Solberg in Wien.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Norwegen und Österreich seien enge Partner