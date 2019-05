In Bruck an der Großglocknerstraße hat die ÖVP die SPÖ vom ersten Stockerplatz gestoßen. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, konnte 44.78 Prozent der Stimmen lukrieren. Das ist um beachtliche 17,73 Prozentpunkt mehr. An zweiter Stelle liegt nun die SPÖ, die 19.99 Prozent erreichte und mit minus 8,05 Prozentpunkt ordentlich abbaute. Die FPÖ überzeugte in Bruck an der Großglocknerstraße 16.68 Prozent der Wähler - ein deutlicher Rückgang um 8,07 Prozentpunkt rund eine Woche nach Publikwerden des Skandal-Videos.

Dahinter folgen die NEOS: Die liberale Oppositionspartei gewann 3,96 Prozentpunkt auf 9.15 Prozent (vierter Platz). Die Grünen verloren 0,53 Prozentpunkt, die Ökopartei kam auf 8.05 Prozent. EUROPA Jetzt war zum ersten Mal am Start und schaffte mit 0.84 Prozent den sechsten Platz. mit 0.52 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Bruck an der Großglocknerstraße betrug 45,44 Prozent: 1541 Stimmen wurden gezählt.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.

Quelle: APA