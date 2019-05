In St. Pölten bleibt die SPÖ auf Platz eins, stagniert aber. Die Sozialdemokraten, die zuletzt ihrer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene verlustig gingen, kamen auf 32.95 Prozent. Im Vergleich mit der EU-Wahl 2014 bedeutet das so gut wie keine Veränderung. Zweitplatzierte ist die ÖVP, die 28.52 Prozent erreichte und demnach um 6,7 Prozentpunkt merkbar wuchs. Die FPÖ überzeugte in St. Pölten 17.14 Prozent der Wähler - ein Rückgang um 1,34 Prozentpunkt.

Dahinter folgen die Grünen: Die Ökopartei baute minus 0,91 Prozentpunkt auf 11.8 Prozent ab, das brachte Platz vier. Die NEOS legten um 0,88 Prozentpunkt zu, die liberale Oppositionspartei kam auf 7.67 Prozent. Einen . Nur der letzte Platz war für EUROPA Jetzt, erstmals am Start bei der EU-Wahl, drin: Die Liste des früheren Grünen EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber erhielt 0.9 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in St. Pölten betrug 55,84 Prozent: 21672 Stimmen wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.

Quelle: APA