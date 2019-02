EU-Wahl: NEOS starten Wahlkampf mit Europareise

Die NEOS starten den EU-Wahlkampf mit einer Europareise. Als Stationen kündigten Spitzenkandidatin Claudia Gamon und Generalsekretär Nick Donig am Donnerstag neben solchen in Österreich auch Brüssel, Bratislava und Budapest an. Im Wahlkampf wollen die NEOS mit "radikalen Antworten" und dem Slogan "Europa - machen wir was draus" punkten. Das Wahlkampfbudget wird mit bis zu 2,2 Mio. Euro beziffert.

