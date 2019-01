EU-Wahl: NEOS stehen für Europa auf

"Aufstehen" ist aktuell ein Reizwort in der österreichischen Innenpolitik. Die NEOS sind am Samstag aufgestanden, um im Metro-Kino in der Wiener Innenstadt ihren Kandidaten für die EU-Wahl eine Bühne zu bieten. "Wir müssen jetzt aufstehen für Europa", forderte die voraussichtliche Spitzenkandidatin, Nationalratsabgeordnete Claudia Gamon.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Claudia Gamon, voraussichtliche Spitzenkandidatin der NEOS für die EU-Wahl