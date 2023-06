EU-Wahl wirft Schatten voraus

Plus

Die Europawahl findet zwar erst in einem Jahr statt, doch die taktischen Spielchen beginnen bereits. In der selbst ernannten Europapartei ÖVP zeigen sich immer mehr Risse in Sachen EU-Politik.

BILD: SN/APA/BKA/HANS HOFER Nach der EU-Wahl im kommenden Jahr werden die Sitze im Europäischen Parlament neu verteilt.