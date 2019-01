EU-Wahlkampf: SPÖ macht Steuergerechtigkeit zum Schwerpunkt

Angesichts der ungleichen Vermögensverteilung bekräftigt die SPÖ ihre Forderung nach mehr Steuergerechtigkeit in Österreich und in Europa. Die SPÖ werde dieses Thema zu einem Schwerpunkt im anlaufenden EU-Wahlkampf machen, kündigte Spitzenkandidat Andreas Schieder am Dienstag an. Der österreichischen Bundesregierung warf er vor, nichts gegen diese Ungerechtigkeiten zu unternehmen.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Schieder warf der Regierung vor, in Europa auf der Bremse zu stehen