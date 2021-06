EU-weiter "Grüner Pass" tritt in Kraft

Das digitale Covid-Zertifikat der EU tritt am Donnerstag in Kraft. Damit kann über einen QR-Code nachgewiesen werden, dass eine Person gegen Corona geimpft bzw. negativ getestet wurde oder eine Infektion überstanden hat. Das Zertifikat wird in allen 27 EU-Ländern sowie in der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein anerkannt. Das Reisen innerhalb Europas soll damit einfacher werden. Dennoch gibt es nach wie vor unterschiedliche Auflagen bei der Einreise in den Staaten.

SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Unterschiedliche Einreiseregeln bleiben trotz EU-Covid-Zertifikat