EU will schnellen Schutz für ukrainische Flüchtlinge

Den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sollte nach Ansicht der EU-Kommission schnell Schutz in den EU-Staaten gewährt werden. Die Brüsseler Behörde schlug am Mittwoch offiziell vor, EU-Regeln für den Fall eines "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen in Kraft zu setzen, die den vorübergehenden Schutz der Ukrainer ohne langes Asylverfahren ermöglichen würden.

SN/APA/dpa/Paul Zinken Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in die EU