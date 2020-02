Über Ausstieg aus und Rückabwicklung des Eurofighter-Vertrags wird seit Jahren diskutiert. Wie stehen die Chancen?

Wurde Österreich beim Kauf der Abfangjäger wissentlich und bewusst getäuscht? Gab es gezielte Korruption? Ein Verfahren in den USA, in dem der Eurofighter-Mutterkonzern Airbus nicht deklarierte Zahlungen von 55,1 Mill. Euro an 14 Personen in Österreich einräumte, führte zuletzt zu ...