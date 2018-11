Eurofighter-Ausschuss: Eidenberger zeigt sich wortkarg

Wortkarg und uninformiert hat sich im Eurofighter-U-Ausschuss am Donnerstag der erste Zeuge gegeben. Thomas Eidenberger, einst Chef der Oberbank Wels, war wirtschaftlich Berechtigter von Columbus Trust, über die Provisionszahlungen rund um Gegengeschäfte abgewickelt wurden. Was mit den 13,4 Mio. Euro geschah, wisse er nicht, sagte er. Nicht einmal von der Auflösung der Stiftung habe er gewusst.

Die Funktion in der Stiftung, die bis 2009 bestand, habe er auf Wunsch vom in die Eurofighter-Gegengeschäfte involviertem Manfred Wolff, den er in Singapur kennengelernt habe, übernommen. Das Konstrukt mit dem Trust auf der Isle of Man, der Firma Columbus Trade Service Ltd sowie weiteren Verschachtelungen habe sein Schulfreund, der Steuerberater Klaus Peter Kaindleinsberger entworfen. Dieser ist am Nachmittag Zeuge im U-Ausschuss.

Persönlich habe er für die Gründung des Trusts kein Geld bekommen, sagte Eidenberger. Bei weiteren Nachfragen der NEOS entschlug er sich dann unter Hinweis auf ein laufendes Verfahren. Auch zu den Motiven für sein Handeln wollte er nichts sagen. Weitere Begünstigte des Trusts waren Eidenbergers Ehefrau und kurioserweise auch das Internationale Rote Kreuz. Auch dieses habe seines Wissens kein Geld erhalten.

Unwissend gab sich Eidenberger auch bei Fragen zum Lobbyisten Alfred Mensdorff-Pouilly und Zahlungen an die Lakeside Privatstiftung in Kärnten. Auch was die Columbus Trade, eine 100-prozentige Tochter der Columbus Stiftung, getan habe, wisse er nicht. "Weil es mich nicht interessiert hat", wie er erklärte. Der Trust habe jedenfalls nichts anderes gemacht, als die Eigentümerschaft an Columbus Trade zu halten, sei aber für mögliche Offshore-Geschäfte eingerichtet worden. Geld sei dafür keines geflossen.

Mit Kaindleinsberger habe er keinen Kontakt mehr, betonte Eidenberger. Als er von dessen Firmenkonstrukt erfahren habe, habe er ihn aufgefordert, dass dies ein Ende haben müsse und er nichts mehr damit zu tun haben wolle.

Zuvor ließ der frühere Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) über seinen Anwalt das Parlament wissen, dass er doch keine Unterlagen über den Flugzeug-Kauf mehr habe und eine Befragung daher möglicherweise vermeidbar wäre. Grasser wurde für den 19. Dezember in den U-Ausschuss geladen, nachdem er im Buwog-Prozess angegeben hatte, er habe nach seinem Ausscheiden aus dem Amt "einige Unterlagen zu den Eurofighter-Anschaffungen mitgenommen" - "weil damals schon klar war, dass es ein umstrittenes Thema war".

Nachdem das Parlament den Ex-Minister aufgefordert hat, besagte Unterlagen dem U-Ausschuss zukommen zu lassen, bekamen die Abgeordneten nun ein Schreiben von Grassers Anwalt Manfred Ainedter. Dieser erklärt dem Parlament, dass Grasser nicht mehr im Besitz dieser Unterlagen sei und sich eine Befragung daher möglicherweise erübrigt. Ainedter weist darauf hin, dass Grasser bereits mehrfach in den früheren Eurofighter-U-Ausschüssen ausgesagt hat. Das erfuhr die APA am Donnerstag am Rande der U-Ausschuss-Sitzung.

SPÖ-Fraktionsführer Rudolf Plessl bekräftigte im Gespräch mit der APA, dass man auf die Befragung Grassers bestehe und einige Fragen an ihn habe. Die Zeugenliste wird heute in einer internen Sitzung neuerlich besprochen. Neben Grasser soll am 19. Dezember auch der frühere Magna-Manager Hubert Hödl neuerlich befragt werden. Plessl kritisierte, dass der U-Ausschuss noch immer Probleme mit den Aktenlieferungen habe. Säumig sei u.a. das Justizministerium.

