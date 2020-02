Eurofighter: Expertenrunde ins Ministerium geladen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat in der Causa Eurofighter am Freitag eine Expertenrunde ins Ministerium zu einer Unterredung geladen. Diese setzte sich aus hochrangigen Generalstabsoffizieren und dem Präsidenten der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn zusammen. "Es gilt jetzt, keine Zeit mehr zu verlieren. Wir werden in dieser Causa jetzt Zug um Zug vorgehen", sagte Tanner.

SN/APA (BUNDESHEER/Archiv)/HÖRL Rückabwicklung des Eurofighter-Vertrags wieder ein aktuelles Thema