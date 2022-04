Eurofighter hängen in der Luft

Werden sie aufgerüstet und ergänzt? Oder verkauft und ersetzt? Und wie geht es mit der Luftabwehr insgesamt weiter? Von der Regierung gibt es dazu keine Antworten.

In der Steiermark ist eine Debatte darüber in Gang gekommen, ob die Militärflugschau Airpower heuer stattfinden soll oder nicht. Kritiker meinen, angesichts des Ukraine-Kriegs mit den Bildern von Bombenabwürfen und Kampfjet-Angriffen wäre eine solche Schau in Österreich unpassend.

Man kann es freilich auch umgekehrt sehen. Der Ukraine-Konflikt unterstreicht eindrücklich die Bedeutung der Luftstreitkräfte für die moderne Kriegsführung. Luftüberlegenheit, Drohnen für Aufklärung und Angriff, Luftabwehrraketen, Drohnenabwehr: Das sind heute die Schlüssel zum Erfolg - auch zum Abwehrerfolg. So gesehen ...