Eurofighter - Jabloner legte Usus für Weisungen fest

Vizekanzler und Justizminister Clemens Jabloner hat als Konsequenz aus den in jüngster Zeit zwischen den Behörden nicht ganz friktionsfrei verlaufenden Eurofighter-Ermittlungen den Ablauf von Weisungen neu definiert. Alle Akte von vorgesetzten Organen, die steuernd in die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit eingreifen, müssen künftig als ausdrückliche Weisungen erfolgen, hieß es in einer Aussendung.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Justizminister Jabloner will Klarheiten bei den Ermittlungen schaffen