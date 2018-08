Eurofighter-Kommissionsbericht liegt bei Blümel und Hofer

Der Bericht der Luftraumüberwachungskommission des Bundesheeres liegt derzeit bei den Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ). Eine Entscheidung, ob man in eine Aufrüstung der Eurofighter investiert oder in neue Systeme, soll spätestens bis Ende des Jahres fallen, bekräftigte Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast".

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Die Zukunft des Eurofighter steht auf dem Spiel