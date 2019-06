Eurofighter-U-Ausschuss: Bericht ohne Bestechungsbeweis

Kritik an Mitgliedern der schwarz-blauen Bundesregierung unter Wolfgang Schüssel (ÖVP), aber auch an Flugzeughersteller EADS/Eurofighter übt Verfahrensrichter Ronald Rohrer in seinem Entwurf für den Endbericht zum dritten (und wohl letzten) parlamentarischen Eurofighter-U-Ausschuss. Der Nachweis individueller Bestechung österreichischer Entscheidungsträger konnte nicht erbracht werden.

SN/APA (AFP)/PATRIK STOLLARZ Individuelle Bestechung konnte nicht nachgewiesen werden