Eurofighter-U-Ausschuss: Betrugsvorwürfe im Mittelpunkt

Um Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit der Eurofighter-Beschaffung ist es am Donnerstag in der Befragung der zweiten Auskunftsperson im Untersuchungsausschuss gegangen. Rechtsanwalt Johannes Zink beschrieb die Tätigkeit der vom Verteidigungsministerium eingesetzten "Task Force Eurofighter", die in der Anzeige gegen Airbus im Februar 2017 mündete. Kritik der ÖVP ließ er nicht gelten.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Mensdorff-Pouilly war bereits im ersten Eurofighter-U-Ausschuss Zeuge