Europa hätte sich mehr Ernsthaftigkeit verdient

Christian Kern und Europa: Das wird wohl keine Karriere im EU-Format, sondern eher nur ein kurzes Zwischenspiel.

Zugegeben, viel ungeschickter als Christian Kern kann man Karriereplanung nicht anlegen. Erst wochenlange Schwindel-Dementis. Dann aus heiterem Himmel die napoleonartige Selbst-Inthronisation ("Und deshalb habe ich persönlich mich entschieden, bei der Europawahl zu kandidieren. Als Spitzenkandidat der SPÖ"). Dies verbunden mit der absurden Andeutung, trotz beschlossenen Rückzugs von der Parteispitze erst im nächsten Jahr den Chefsessel

frei machen zu wollen: Es handelt sich um ein Lehrbeispiel dafür, wie Politik nicht geht. Dass Kern den in zwei Wochen geplanten SPÖ-Parteitag ruinierte und die am Dienstag gestartete Anti-Regierungs-Kampagne seiner roten Gewerkschafter ins mediale Nirwana verdrängte, sei am Rande erwähnt.