Evangelischer Bischof Bünker ruft zu Menschlichkeit auf

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker ruft in seiner Neujahrsansprache zu mehr Menschlichkeit auf. Laut dem Evangelischen Pressedienst (epd) erinnert er in seiner Rede auch an das dreifache Gedenken des Jahres 2018 - 100 Jahre Republik, 80 Jahre Anschluss und 70 Jahre Menschenrechte.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Bischof Michael Bünker: "Wir brauchen mehr an Humanität"