Ex-"Buberl" und ein Lobbyist

Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Peter Hochegger wurden im Buwog-Verfahren schuldig gesprochen. Über welche Wege die drei zueinander fanden. Und was sie trennt.

Walter Meischberger und Karl-Heinz Grasser verbindet vieles. Beide wurden in jungen Jahren vom einstigen FPÖ-Chef Jörg Haider entdeckt, beide gehörten zu seiner "Buberlpartie", beide erlebten rasante Aufstiege und tiefe Abstürze. Beide wurden am Freitag im Buwog-Prozess zu Haftstrafen verurteilt. Und für beide ist die Freundschaft, die sie mit ihrem einstigen Geschäftspartner Peter Hochegger verband, spätestens seit dessen Geständnis vor fast drei Jahren zu Ende. Auch Lobbyist Hochegger wurde am Freitag verurteilt; seine Strafe fiel nur etwas niedriger aus.

