Ex-Finanzminister Schelling nun offiziell Beschuldigter

Das Gerücht, dass nun auch Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) als Beschuldigter in der Causa Wolf geführt wird, hat sich bestätigt. Der "Kurier" zitiert aus der Verständigung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft an den vormaligen Ressortchef, wonach Schelling Weisungen aus "sachfremden" Motiven an Kabinettsmitarbeiter gegeben habe, um Unternehmer Siegfried Wolf als wichtigem Unterstützer der ÖVP Vermögensvorteile zu verschaffen.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Schelling im Visier der Justiz