Ex-FPÖ-Abgeordneter Jenewein soll sich in Spitalsbehandlung befinden

Der erst vorige Woche aus der FPÖ ausgetretene frühere Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein hat offenbar einen Suizidversuch unternommen. Das berichteten "Krone" und "Kurier" am Sonntagnachmittag. Er soll in einem Spital behandelt werden. Der APA wurde bestätigt, dass er in den frühen Morgenstunden in seinem Haus in Niederösterreich (Bezirk St. Pölten Land) regungslos aufgefunden wurde.

SN/APA/HANS PUNZ Hans-Jörg Jenewein trat erst vorige Woche aus der FPÖ aus