Ex-FPÖ-Chef zieht sich "völlig aus der Politik zurück"

Heinz-Christian Strache legt nicht nur seine Parteimitgliedschaft ruhend, er will auch kein Amt mehr übernehmen. Das sagte er am Dienstagvormittag in seiner "persönlichen Erklärung".

Nicht wehleidig, nicht wehmütig, sondern sehr gelassen trat Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Dienstag vor die Presse. Er kam der Suspendierung durch seine eigene Partei zuvor und kündigte an, seine FPÖ-Mitgliedschaft ruhend zu stellen. "Ich ziehe mich auch aus dem öffentlichen Leben zurück, mit dem heutigen Tag stelle ich jegliche politische Aktivität ein." Er wolle Schaden von seiner Partei abwenden, sagte er, und seine Familie schützen. "Ich wünsche meiner freiheitlichen Partei gute Beratungen, eine gute Hand bei allen Entscheidungen für die Zukunft." Strache war wegen der "Ibiza-Affäre" sowie der kurz vor der Wahl am Sonntag bekannt gewordenen Spesenaffäre parteiintern massiv unter Druck gekommen. Eine Reihe von FPÖ-Politikern hatte zumindest die Suspendierung der Mitgliedschaft des früheren Parteichefs gefordert, auch ein Parteiausschluss stand im Raum. Das Präsidium und der Vorstand der FPÖ befassen sich am Nachmittag mit den Folgen der schweren Wahlniederlage vom Sonntag. Strache appellierte nun an die Öffentlichkeit, die Ermittlungen in der Spesenaffäre abzuwarten. Quelle: APA

