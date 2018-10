Ex-Geheimdienst-Chef:"Das BVT ist zerstört"

Vier Zeugen ließen die Ermittlungen gegen BVT-Beamte in keinem guten Licht erscheinen. Auch der Ex-Staatsschutz-Chef kritisiert die Affäre.

Er gilt als einer der schillerndsten Figuren im heimischen Sicherheitsapparat: der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Gert-Rene Polli. Der Ex-Geheimdienst-Chef ist auch heute noch im Sicherheitsgeschäft aktiv. So hatte er die FPÖ in sicherheitspolitischen Fragen vor der Regierungsbildung beraten.

Am Umgang mit der Staatsschutz-Causa übte Polli im parlamentarischen Untersuchungs-Ausschuss heftige Kritik: "Das BVT ist zerstört", befand er, "wir, der ganze Ausschuss, tanzen derzeit auf der Asche des BVT". Es handle sich um eine "massive Beschädigung" der Reputation des BVT und der nationalen Sicherheit. Der gesamte Komplex - die Hausdurchsuchung, die mediale Aufarbeitung und die öffentliche Zeugenbefragungen im U-Ausschuss - stößt Polli sauer auf.

Polli kommentierte und kritisierte immer wieder den Zustand des heimischen Geheimdienstes. In einem Fernsehinterview sprach er etwa von von Politgünstlingen in der Führungsetage des Staatsschutzes. Namen wollte er am Mittwoch nicht nennen.

Verwirrung herrschte im U-Ausschuss als der zweite Belastungszeuge, Anton H., vor den Abgeordneten Platz nahm und in mehreren Punkten ins Schwimmen geriet, was wiederum kein gutes Licht auf die Justiz wirft.

Zur Erklärung: Die Staatsanwältin hatte als Grund für die umstrittene Razzia im BVT-Hauptquartier Ende Februar die Möglichkeit einer "Fernlöschung" genannt. Darunter verstand sie, dass BVT-Beamten, die illegale Daten gesammelt haben sollen, diese digitalen Beweismittel per Knopfdruck aus der Ferne vernichten könnten. Laut Staatsanwältin habe man die Razzia deshalb durchführen müssen. Die Juristin bezog sich dabei vor allem auf die Aussage des Zeugen H. Dieser hatte laut Staatsanwältin in einem informellen Gespräch von möglichen Löschszenarien gesprochen.

Im Wesentlichen blieb H. auch dabei, dass Systemadministratoren mit allen Rechten im IT-System des BVT ausgestattet seien. Bei Details verwies der Zeuge H. allerdings darauf, dass vieles auf Vermutungen beruhe, er selbst sei auch kein IT-Experte. Teilweise bezog er sein Wissen aus Google. An etliche seiner protokollierten Aussagen konnte er sich erst gar nicht mehr erinnern. Das Argument der Fernlöschung als einer der wesentlichsten Gründe für die Razzia im Staatsschutz, bei der es durch die Beschlagnahmung von hochsensible Daten zu einer Sicherheitslücke kam, scheint zunehmend zu wackeln.

Auch der vierte Belastungszeuge ruderte am Mittwoch zurück: Als ihm der Beschluss zur Razzia vorgelegt wurde, in dem sich Teile seiner Aussage vor der Staatsanwaltschaft fanden, sagte er: "Oh mein Gott, das wird man falsch verstanden haben." Die Hausdurchsuchung habe ihn durchaus überrascht. Überhaupt war der BVT-Beamte Christian M. bemüht, sich von der ganzen Causa zu distanzieren.