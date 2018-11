Ex-Gesundheitsstadträtin Wehsely wird zum Fiasko um das KH Nord befragt

Sonja Wehsely war zehn Jahre lang für den Großbau des Krankenhauses Wien-Nord politisch verantwortlich. Wie groß war ihre Einflussnahme? Heute ist sie Zeugin vor der U-Kommission.

Eine beispiellose Kostenexplosion, massive Bauverzögerungen, mangelndes Know-how und ein heillos überfordertes Projektmanagement. Heute, Dienstag, muss die politische Hauptverantwortliche des Fiaskos rund um die Errichtung des Krankenhauses Wien-Nord der städtischen Untersuchungskommission Rede und Antwort stehen: Sonja Wehsely war zehn Jahre lang (2007 bis 2017) Wiener Gesundheitsstadträtin, genau in jenen Jahren also, in denen das Großbauprojekt so richtig aus dem Ruder lief.