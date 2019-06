Ex-Innenminister Kickl geht in die Offensive und greift die ÖVP an

Kickl spricht von ''ÖVP-Netzwerken'' in der Justiz und im Innenministerium. Bereits im Nationalrat hatte der Ex-Innenminister Andeutungen gemacht und Enthüllungen angekündigt, die das "Sittenbild des Ibiza-Videos erblassen lassen".

Ex-Innenminister Herbert Kickl berichtet in einer Pressekonferenz am Freitag von einem Fall, der die Achse zwischen Innenministerium und Justizministerium in der er - laut seinen Vermutungen - als Innenminister gestört habe, verdeutlichen soll:

Im Innenministerium gebe es den Wiener Stadterweiterungsfonds. Hier gebe es wegen fragwürdiger Immobiliendeals seit Jahren Ermittlungen. Gerade in diesem Zusammenhang würden in diesen Tagen entsprechende Anklagen zugestellt werden. Gegen höchste Beamte im Innenministerium und einen "Funktionär" des Stadterweiterungsfonds. Alle stehen der ÖVP nahe.

Nach Kickls Erkenntnisstand handle es sich um Anklagen wegen Untreue und wegen Amtsmissbrauchs. Es gehe um eine Schadenshöhe von mehr als einer Million Euro. Die Angeklagten hätten rechtswidrig Geld Einrichtungen zukommen lassen, die den Angeklagten persönlich nahe stehen würden. Es sei ein System der Selbstbedienung und der Selbstkontrolle. Der Innenminister habe jetzt zu handeln, aber man werde sehen, wie die weitere Vorgangsweise sei.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl am Freitag, 14. Juni 2019, im Rahmen der FPÖ-Pressekonferenz "Aktuelle Themen" in Wien.

Es gäbe aber auch noch eine zweite Komponente in diesem Fall. Das sei die Vorgeschichte dieser Anklage. "Das Machtgefüge der ÖVP braucht die Achse zwischen Innenministerium und Justizministerium, um dieses Machtgefüge aufrecht zu erhalten". In diesem Machtgefüge wolle man unter sich bleiben, da habe er als FPÖ-Innenminister gestört.

Bei der Anklage handle es sich um einen Paradefall, der die Achse zwischen den beiden Ministerien verdeutliche. Der Beginn war im Juli 2013, und im Juli 2015 habe es dann einen entsprechenden Vorhabensbericht gegeben. Die Anklage konnte aber nicht eingebracht werden, sondern die Person, die die Anklage so weit gebracht habe, wurde beseitigt.

Damit sei der Weg frei geworden für eine Nichtanklage. "Der Akt wurde in der Oberstaatsanwaltschaft neu zugewiesen. Was kommt heraus: Das Gegenteil, das Verfahren sollte eingestellt werden." Es gebe da eine entsprechende Weisung. Aber es würde eine Bestätigung aus dem Justizministerium brauchen. Dort gebe es beherzte Mitarbeiter die sagen, so kann man nicht vorgehen. Es wird eine zweite Weisung vorbereitet. Neue Gangart: Man macht Zwischenvernehmungen.

2019 kommt ein neuer Vorhabensbericht. Doch es kommt zu einer Teileinstellung des Verfahrens. "Ich glaube, es ist zu untersuchen, ob diese Teileinstellung rechtens ist. Durch die Teileinstellung sinkt auch die Schadenssumme. Ein angenehmer Nebeneffekt für alle Beteiligten. Jetzt habe die Oberstaatsanwaltschaft die Anklage genehmigt, aber mit einer Maßgabe: Die Motivlage der Angeklagten wurde aus der Anklage herausgenommen. Eine Maßgabe landet aber nicht im Akt und scheint somit nicht auf."

Das Ergebnis von 2013 bis 2019 sei eine Rumpfanklage. Kickl glaubt nicht, dass man bei einem derartigen Sittenbild zur Tagesordnung übergehen könne. Es sei ein Anspruch der Öffentlichkeit, die immer saubere türkise Fassade Stück für Stück zu untersuchen.

Quelle: SN