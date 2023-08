Ex-Kanzler Sebastian Kurz: "Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue"

Nachgeschaut: Bezüglich seiner Anklage wegen Falschaussage sagte der ehemalige Bundeskanzler, er sei "froh über die Möglichkeit, vor Gericht meine Sicht der Dinge darzulegen". Die Frage nach einer möglichen Rückkehr in die Politik beantwortete er ausweichend.

Bei einer Live-TV-Diskussion nahm Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz Stellung zu seiner Anklage wegen Falschaussage und zeigte wenig Interesse, in die Politik zurückzukehren.

Gleich zu Beginn seines Gesprächs mit dem ehemaligen deutschen Politiker Karl Theodor zu Guttenberg sprach die Moderatorin den "riesengroßen Elefanten im Raum" an und fragte Kurz, was er zu der jüngsten Kritik der Grünen an seinem Ungarn-Besuch sowie zu seiner Anklage wegen Falschaussage sage - und ob für ihn die Rückkehr in die Politik infrage komme.

"In Ungarn zu sein ist hoffentlich kein Verbrechen", antwortete Kurz und erzählte von seinem "schönen Abend" bei der Leichtathletikweltmeisterschaft. Bezüglich seiner Anklage wegen Falschaussage wiederholte er, was er bereits mehrmals gegenüber Medien gesagt hat: Er sei "froh über die Möglichkeit, vor Gericht meine Sicht der Dinge darzulegen".



Die Frage, ob er in die Politik zurückkehren will, beantwortete der 36-Jährige ausweichend: "Ich habe sehr lange Politik gemacht, seit ich 17 Jahre alt bin." Dennoch tue er sich schwer damit, zu sagen: "Nein, ich möchte nicht mehr zurück", denn Politiker zu sein sei "eine wunderschöne Aufgabe". Er empfehle jedem, vor allem jungen Menschen, sich politisch zu engagieren: "Mir hat das extrem getaugt, ich blicke gern auf die Jahre zurück, aber es ist jetzt auch erfrischend, etwas anderes zu machen." Die eineinhalb Jahre, in denen er nicht mehr politisch aktiv ist, habe er "sehr genossen". Als Neo-Unternehmer habe er "viel gelernt und gesehen", und: "Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue."

Das eigentliche Thema der Diskussion war die "geopolitische Wirtschaftslage zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz und USA mit China: Veränderungen und Chancen für Wachstum im Mittelstand im D-A-CH-Raum". Der Talk fand live im Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel statt und wurde zudem live auf The Grow TV ausgestrahlt.