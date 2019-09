Ex-Minister Hundstorfer am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt

Der vor zwei Wochen verstorbene Ex-Sozialminister und ÖGB-Präsident Rudolf Hundstorfer (SPÖ) ist am Dienstag in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt worden. Hunderte Menschen nahmen an der Trauerfeier in der Lueger-Kirche am Zentralfriedhof teil. Zahlreiche Wegbegleiter würdigten Hundstorfer zum Abschied, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Vom Bundespräsidenten abwärts nahmen Wegbegleiter Abschied