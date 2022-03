Ex-Ministerin Karmasin hat Enthaftungsantrag eingebracht

Die am vergangenen Donnerstag festgenommene frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin will so rasch als möglich auf freien Fuß kommen. Wie die Sprecherin des Wiener Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn, am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage mitteilte, wurde von Verteidiger Norbert Wess und der auf White-Collar Crime spezialisierten Anwaltskanzlei Kollman Wolm ein Enthaftungsantrag eingebracht. Darin würden die Voraussetzungen der U-Haft bestritten.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Sophie Karmasin will aus dem Gefängnis