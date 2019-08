Ex-ÖGB-Präsident und -Sozialminister Hundstorfer gestorben

Der frühere ÖGB-Präsident und Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist tot. Wie die Gewerkschaft mitteilte, ist Hundstorfer Dienstagfrüh im Alter von 67 Jahren verstorben. Dem Vernehmen nach befand sich Hundstorfer gerade auf Urlaub in Kroatien. Hundstorfer war bis zuletzt als Funktionär aktiv.

Erst am Dienstag vergangener Woche absolvierte er seinen letzten öffentlichen Auftritt: In seiner Funktion als Präsident der Volkshilfe Wien eröffnete er eine neue Sozialeinrichtung für obdach- und wohnungslose Menschen in Wien-Donaustadt.

Ebenfalls bis zu seinem Tod tätig war der in dritter Ehe verheiratete Vater einer Tochter als Präsident der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO).

Reaktionen der Parteien:

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sind tief betroffen über das Ableben des ehemaligen Sozialministers Rudolf Hundstorfer, der heute, Dienstag, im 68. Lebensjahr verstorben ist. "Mit Rudolf Hundstorfer verlieren wir einen großen Sozialdemokraten und wahren Menschenfreund, der unschätzbar Wichtiges zur Verbesserung des Lebens der Menschen geleistet hat", sagten Rendi-Wagner und Drozda heute, Dienstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Mit Rudolf Hundstorfer verliert die sozialdemokratische Familie einen wichtigen Mitstreiter und einen Freund, der uns sehr fehlen wird", betonten Rendi-Wagner und Drozda. "Rudolf Hundstorfer war ein Sozialpartner im besten Sinne des Wortes, der es verstanden hat, über alle Partei- und Interessensgrenzen hinweg tragfähige Beziehungen und Freundschaften im Interesse der Allgemeinheit und des Gemeinwesens aufzubauen", so Rendi-Wagner und Drozda.

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer und der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sind tief betroffen vom Ableben von Rudolf Hundstorfer. Sowohl Hofer als auch Kickl haben jahrelang mit Hundstorfer im parlamentarischen Sozialausschuss zusammengearbeitet. "Wir haben Rudolf Hundstorfer bei allen politischen Gegensätzen menschlich und fachlich sehr geschätzt. Über die Parteigrenzen hinweg hat uns das Ziel geeint, Österreich als lebenswerten Sozialstaat zu erhalten. Unser Beileid gilt in diesen Stunden seinen Angehörigen und Freunden", so Hofer und Kickl im Namen der FPÖ und des freiheitlichen Parlamentsklubs.

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec ist über das plötzliche Ableben des früheren ÖGB-Chefs, Sozialministers und Bundespräsidentschaftskandidaten Rudolf Hundstorfer tief erschüttert. "In all den Jahrzehnten, die ich Rudolf Hundstorfer gekannt und mit ihm gearbeitet habe, habe ich ihn stets als einen ausgewiesenen Fachmann und zähen Politiker, vor allem aber auch als einen direkten, aber ehrlichen und sehr bodenständigen Menschen erlebt", erinnert sie sich.

Mit großer Bestürzung reagierte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka auf den unerwarteten Tod des ehemaligen Sozialministers. "Rudolf Hundstorfer war in all seinen politischen Funktionen stets ein Politiker mit Handschlagsqualität und offen für den konstruktiven Dialog, auch wenn die Zugänge manchmal unterschiedliche waren", betont Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. "Ich durfte ihn als einen wahrhaften Arbeitnehmervertreter kennen lernen, der im besten Sinne zutiefst von einem sozialpartnerschaftlichen Umgang geprägt war. Seine Leistungen als Präsident des ÖGB und als Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz haben die österreichische Politik wesentlich gestaltet. Ich bin tief getroffen von seinem plötzlichen Tod, der in der österreichischen Politik eine große Lücke hinterlassen wird. Mein ganzes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen", so Sobotka

Quelle: APA