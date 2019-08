Ex-ÖGB-Präsident und -Sozialminister Rudolf Hundstorfer gestorben

Der frühere ÖGB-Chef und Sozialminister starb überraschend im Alter von 67 Jahren.

Rudolf Hundstorfer ist tot. Der frühere Sozialminister und ÖGB-Chef starb am Dienstag völlig überraschend an einem Herzinfarkt. In einem Monat wäre er 68 geworden.

Hundstorfer war ein äußerst umgänglicher Mann, ein Sozialdemokrat der alten Schule. Zwar konnte er auch ordentlich poltern. Wenn er Dampf abgelassen hatte, war's aber auch wieder gut. Nachtragend war er nicht, fundierte Kritik schätzte er.

Aus kleinen Verhältnissen kommend, startete der gelernte Bürokaufmann seine Karriere, die ihn bis zum Bundespräsidentschaftskandidaten führen sollte, als Kanzleibeamter im Wiener Rathaus. Früh engagierte er sich in der so mächtigen Gewerkschaft der Gemeindebediensteten und wurde letztlich deren Chef. Zugleich war er viele Jahre lang Vorsitzender des Gemeinderates.

Hundstofers große Stärke war dank seiner versöhnlich-leutseligen Art das Vermitteln. Er scheute sich aber durchaus nicht, die Krisenfeuerwehr zu spielen und unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn sie notwendig waren. Dafür durfte er sich Retter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes nennen. 2006 meisterte er als neuer ÖGB-Chef mit Unterstützung der damaligen Regierung die große Krise, in die der Gewerkschaftsbund unter Fritz Verzetnitsch mit dem BAWAG-Debakel geschlittert war. Sein Weg ins Sozialressort war damit vorgezeichnet.

Von 2008 bis 2016 war Hundstorfer Sozialminister. Er brachte in dieser Zeit eine Reihe von Reformen auf den Weg, darunter eine gar nicht so kleine Pensionsreform, die das Antrittsalter steigen ließ. Dass es das Pensionskonto bereits seit Jahren gibt, ist ihm zu verdanken. Das gilt auch für die Ausbildungsgarantie - und übrigens stammt auch der Erlass, der jungen Asylbewerbern den Zugang zu einer Lehrausbildung in Mangelberufen eröffnete, von ihm.

Höhepunkt seiner Karriere sollte seine Hofburg-Kandidatur sein. Doch der Wahlkampf lief völlig schief: Hundstorfer wie auch sein Kontrahent von der ÖVP, Andreas Khol, wurden indirekt Opfer der Migrationskrise und bekamen den Unmut der Bevölkerung über die Untätigkeit und die Zerstrittenheit der großen Koalition zu spüren. Hundstorfer spürte das offenbar von Anfang an, jedenfalls präsentierte sich der ansonsten so heitere Mann ungewohnt mürrisch. Wie Khol flog auch er schon in der ersten Runde hochkant aus dem Rennen.

Dieser unverdient unrühmliche Abgang von der großen Polit-Bühne machte ihm anfangs schwer zu schaffen. Aber auch diese persönlichen Krise überwand er. Wenn man in den letzten Jahren mit ihm sprach, war er wieder ganz der Alte: Gut gelaunt und umgänglich.

Über alle Parteigrenzen hinweg gab Trauerbekundungen. Von Bundespräsident Alexander Van der Bellen abwärts äußerten Vertreter alle Parteien ihre große Betroffenheit über den plötzlichen Tod Hundstorfers.

Hundstorfer soll sich gerade in Kroatien befunden haben

Reaktionen der Parteien:

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sind tief betroffen über das Ableben des ehemaligen Sozialministers. "Mit Rudolf Hundstorfer verlieren wir einen großen Sozialdemokraten und wahren Menschenfreund, der unschätzbar Wichtiges zur Verbesserung des Lebens der Menschen geleistet hat", sagten Rendi-Wagner und Drozda dem SPÖ-Pressedienst. "Mit Rudolf Hundstorfer verliert die sozialdemokratische Familie einen wichtigen Mitstreiter und einen Freund, der uns sehr fehlen wird", betonten Rendi-Wagner und Drozda. "Rudolf Hundstorfer war ein Sozialpartner im besten Sinne des Wortes, der es verstanden hat, über alle Partei- und Interessensgrenzen hinweg tragfähige Beziehungen und Freundschaften im Interesse der Allgemeinheit und des Gemeinwesens aufzubauen", so Rendi-Wagner und Drozda.

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer und der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sind ebenfalls tief betroffen vom Ableben von Rudolf Hundstorfer. Sowohl Hofer als auch Kickl haben jahrelang mit Hundstorfer im parlamentarischen Sozialausschuss zusammengearbeitet. "Wir haben Rudolf Hundstorfer bei allen politischen Gegensätzen menschlich und fachlich sehr geschätzt. Über die Parteigrenzen hinweg hat uns das Ziel geeint, Österreich als lebenswerten Sozialstaat zu erhalten. Unser Beileid gilt in diesen Stunden seinen Angehörigen und Freunden", so Hofer und Kickl im Namen der FPÖ und des freiheitlichen Parlamentsklubs.

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec ist über das plötzliche Ableben des früheren ÖGB-Chefs, Sozialministers und Bundespräsidentschaftskandidaten Rudolf Hundstorfer tief erschüttert. "In all den Jahrzehnten, die ich Rudolf Hundstorfer gekannt und mit ihm gearbeitet habe, habe ich ihn stets als einen ausgewiesenen Fachmann und zähen Politiker, vor allem aber auch als einen direkten, aber ehrlichen und sehr bodenständigen Menschen erlebt", erinnert sie sich.

Mit großer Bestürzung reagierte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka auf den unerwarteten Tod des ehemaligen Sozialministers. "Rudolf Hundstorfer war in all seinen politischen Funktionen stets ein Politiker mit Handschlagsqualität und offen für den konstruktiven Dialog, auch wenn die Zugänge manchmal unterschiedliche waren", betont Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. "Ich durfte ihn als einen wahrhaften Arbeitnehmervertreter kennen lernen, der im besten Sinne zutiefst von einem sozialpartnerschaftlichen Umgang geprägt war. Seine Leistungen als Präsident des ÖGB und als Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz haben die österreichische Politik wesentlich gestaltet. Ich bin tief getroffen von seinem plötzlichen Tod, der in der österreichischen Politik eine große Lücke hinterlassen wird. Mein ganzes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen", so Sobotka.