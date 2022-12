Ex-ORF-Chef: "Doskozil ist kein Sozialdemokrat"

Medienmanager Gerhard Zeiler würde aus der SPÖ austreten, sollte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die SPÖ übernehmen oder Kanzlerkandidat werden.

Ex-ORF-Generaldirektor Gerhard Zeiler übt scharfe inhaltliche Kritik am burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). "Es gibt wenige Szenarien, wo ich mir vorstellen kann, nicht mehr Mitglied der SPÖ zu sein, aber eine Kanzlerkandidatur oder eine Parteiführung von Doskozil wäre so ein Fall", sagte der Medienmanager im Interview auf Puls24. Warum, fragte ihn Moderatorin Corinna Milborn. "Weil ich nicht glaube, dass er (Doskozil) Sozialdemokrat ist. Weil ich glaube, dass er sich aus vielerlei Gründen viel zu sehr, auch politisch und von seinen Ansichten, in eine Richtung hinbewegt, wo eher die FPÖ zu Hause ist. Und da würde ich nicht mitmachen." Der burgenländische SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst reagierte auf Twitter: "Herr Zeiler hat 2019 eine von der SPÖ gestützte Minderheitsregierung vom damaligen ÖVP-Kanzler Kurz vorgeschlagen. Noch Fragen?" Zeiler, mittlerweile im Topmanagemt des Mediengiganten WarnerMedia, war rund um die Ablöse des damaligen Kanzlers Werner Faymann immer wieder als möglicher SPÖ-Chef im Gespräch.