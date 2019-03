Ex-Politiker Dobernig erneut wegen Urtreue verurteilt

Der freiheitliche Kärntner Ex-Politiker Harald Dobernig (BZÖ/FPÖ/FPK) ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt erneut wegen Untreue verurteilt worden. Richter Uwe Dumpelnik verurteilte ihn zu einer Zusatzstrafe von einem Monat bedingt. Es ging in dem Verfahren um 3.000 Schals, die vom BZÖ im Landtagswahlkampf 2009 verschenkt, aber vom Land Kärnten bezahlt wurden.

/APA (Archiv)/GERT EGGENBERGER Ein Monat bedingte Haft als Zusatzstrafe für Dobernig