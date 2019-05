Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Lercher will in den Nationalrat

Den früheren SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher zieht es wieder in die Spitzenpolitik. Er wird bei der Nationalratswahl an aussichtsreicher Stelle, nämlich als Listenerster im Regionalwahlkreis Obersteiermark kandidieren. In einem Facebook-Video erklärt er am Donnerstag: "Ich bin bereit."

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Lercher kandidiert als Spitzenkandidat der SPÖ in der Obersteiermark